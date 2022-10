"Bene in Europa e male in campionato? All'interno ne parliamo sempre, ma sono due competizioni molto diverse". Così Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha risposto a proposito degli alti e bassi di rendimento della Viola, vittoriosa in Conference giovedì scorso ma andata ko il sabato precedente contro l'Inter. "Non ci aspettavamo un rendimento così in campionato - ammette a DAZN - e ci dobbiamo dare un'enorme svegliata. La classifica si allunga e dobbiamo migliorare nell'attenzione ai dettagli".