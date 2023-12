Non si va oltre lo 0-0 allo Stirpe di Frosinone tra la squadra ciociara e il Torino di Juric che non dà continuità al risultato contro l’Atalanta e si lascia fermare dalla squadra di Di Francesco, ora a -1 proprio sui granata. Un punto a testa che avvicina le due squadre in classifica, rispettivamente ora a -3 e -4, alla zona Europa e mette pressione alla Lazio di Sarri.