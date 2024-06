A margine della conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano come neo tecnico del Bologna, l'ad rossoblu Claudio Fenucci ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tornando sulle parole che aveva pronunciato durante l’audizione davanti alla Settima Commissione del Senato rispetto ai debiti che affliggono alcuni club italiani: "La Lega Calcio ha presentato un progetto di riforma che abbiamo supportato ed è molto importante che la politica ci ascolti - ha detto -. Il fatturato del calcio è di 4 miliardi e siamo la più grande industria delle emozioni collettive. Serve poi lavorare sulle strutture e sulle ristrutturazioni. Ci sono state centinaia di riqualificazioni in Europa con strategie simili a quella che stiamo portando avanti a Bologna. Sui bilanci ho ribadito che i controlli vanno concertati in ambito europeo e il sistema deve essere sostenibile perché in passato ci sono stati episodi di club che hanno ottenuto risultati sportivi con bilanci poi peggiorati. Serve maggior controllo".