Roberto D'Aversa ripensa al ko contro l'Inter nell'ultima giornata di campionato e ammette di non aver ancora digerito il gol del 3-1, quello messo a segno nel finale da Marcus Thuram che ha di fatto chiuso la partita. Il tecnico dell'Empoli lo ribadisce in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: "C’è rammarico per il terzo gol subito, perché eravamo riusciti a riaprirla. Nonostante l’emergenza, credo che la squadra abbia fatto bene, senza concedere clamorose occasioni".

Poi un commento anche sul prossimo avversario: "Affrontiamo una squadra forte, con l’entusiasmo di una vittoria storica in Champions League. Sarà necessario un Empoli intenso, che scenda in campo concedendo il meno possibile. Il Bologna sta facendo meglio rispetto alla scorsa stagione e, contro squadre di questo livello, il margine di errore deve essere ridotto al minimo. Qualcosa abbiamo concesso, è chiaro, dobbiamo migliorare certi aspetti. Se prima le prestazioni portavano risultato, adesso non succede. C'è solo una medicina per tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, lavorare. Tutti insieme possiamo raggiungere la salvezza".