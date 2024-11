"Io come allenatore e anche i ragazzi dobbiamo essere bravi a valutare la partita in base alla prestazione e non al risultato". Questo è uno dei concetti espressi da Roberto D'Aversa nella conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Como.

Il tecnico dei toscani, reduce dai due ko contro Napoli e Inter, torna anche sulle prestazioni con le due big evidenziandone i lati positivi: "In tutte le partite, anche con Napoli e l'Inter, c'è sempre stata la prestazione - ricorda -. In alcuni errori si poteva far meglio, ma bisogna ragionare su quello che si poteva migliorare. In alcune circostanze non siamo riusciti a segnare, ma in casa abbiamo affrontato Juventus, Inter, Napoli, Fiorentina che sono nei posti alti della classifica. Vero che non siamo riusciti a segnare, ma anche loro hanno avuto le loro difficoltà a segnare. Cosa che non accade in altri campi, dove danno 3-4 gol a tutti. Dobbiamo a maggior ragione dobbiamo essere determinati nello sfruttare le nostre occasioni, ma adesso siamo in linea se non oltre le nostre possibilità".