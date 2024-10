Succede davvero di tutto al Franchi di Firenze, dove, nel match della domenica sera della settima giornata di Serie A, la Fiorentina di Raffaele Palladino riesce ad avere la meglio sul Milan vincendo per 2-1. Al termine di una partita dal carico di elettricità elevatissimo, contraddistinta da ben tre calci di rigore sbagliati, uno da parte viola con Mike Maignan che neutralizza la conclusione di Moise Kean, e due per i rossoneri con un David De Gea superlativo su Theo Hernandez prima e Tammy Abraham poi.

Sono i viola a passare in vantaggio con Yacine Adli, bravo al 35esimo a indovinare un diagonale sul quale Maignan non accenna al minimo intervento. Il pari rossonero è firmato da Christian Pulisic al 60esimo, ma al 73esimo Albert Gudmundsson trova la zampata vincente sull'appoggio di petto di Kean per la rete che regala alla squadra gigliata tre punti preziosissimi. Nel finale, arriva anche una conclusione pazzesca di Kean che a momenti spezza la traversa. Va alla sosta con le pive nel sacco la squadra di Paulo Fonseca, che scivola a -3 dall'Inter. E dopo il triplice fischio, espulso Theo Hernandez per proteste.