Due vittorie in rimonta, di cui una decisamente pesante, arrivano dalle partite delle 18 del 31esimo turno di Serie A. Colpo importantissimo del Cagliari di Claudio Ranieri, che supera per 2-1 l'Atalanta ribaltando l'iniziale svantaggio firmato da Gianluca Scamacca con le reti di Tommaso Augello e Nicolas Viola, che a pochi minuti dal novantesimo mette di testa la palla dove Marco Carnesecchi non può arrivare facendo esplodere la Unipol Domus. I sardi arrivano alla gara contro l'Inter portandosi a quota 30 in classifica e mettendo quattro punti tra loro e il terzultimo posto.

Vince in rimonta anche il Genoa al Bentegodi: illusorio il vantaggio dell'Hellas Verona firmato Federico Bonazzoli, perché Caleb Ekuban a fine primo tempo e nella ripresa il solito Albert Gudmundsson concretizzano il sorpasso del Grifone.