Il derby di Roma si conferma ad altissima tensione. Dopo la vittoria della Lazio contro la Roma e la rissa in campo, i battibecchi sono continuati anche fuori dal campo. Il tecnico della Roma, oggi squalificato, Josè Mourinho, autorizzato dalla procura federale a fine partita è entrato negli spogliatoi per parlare alla squadra. Uscendo, si è aggiunto alla lite che intanto era in corso tra Mancini, Luis Alberto e Romagnoli, con il presidente della Lazio Claudio Lotito che intanto provava a fare da paciere.