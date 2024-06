Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del problema connesso a Di Lorenzo. Di seguito un estratto del suo intervento, nel quale non manca qualche frecciatina ad alcuni club: "Gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale. Non cedo problemi per lui. Poi si può dire quello che si vuole, c'è chi fa contatti e offerte ai giocatori senza autorizzazione dei club di appartenenza. Poi si può richiamare all'ordine, anche perché in quel club c'è pure il presidente dell'ECA... (riferimento chiaro e diretto ad Al Khelaifi del PSG). Ma oramai nei miei 75 anni non mi meraviglio più di chi è corretto o scorretto. Io cerco sempre di essere corretto, così come mi hanno sempre insegnato".