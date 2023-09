La sconfitta pesante di Marassi ha gettato nello sconforto l'ambiente della Roma, e nemmeno il tecnico giallorosso José Mourinho fa mistero della delusione per questa situazione. Ciononostante, il tecnico portoghese, parlando alla vigilia del match contro il Frosinone, respinge le accuse piovute nei confronti ribadendo la sua fedeltà alla causa romanista: "Pensavo che dopo il 7-0 contro l'Empoli e la vittoria in Europa League avesse tolto peso ai giocatori, ma non è successo. A Genova mi aspettavo continuità, un miglioramento, e non è successo. Domani dobbiamo avere il coraggio di accettare una reazione di romanismo che può essere un supporto fantastico o una manifestazione di delusione. Serve il rispetto per questa manifestazione, positiva o negativa che sia.

In estate ho avuto la più grande e pazza offerta di lavoro mai avuta da un allenatore e l'ho rifiutata. Ho dato la mia parola a giocatori, tifosi e club. Tre mesi dopo sembra che io sia il problema: questo non lo accetto, perché non è vero. Io non sono il problema".