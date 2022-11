L'aver imposto le reti bianche al Milan un po' di fiducia l'ha fatta sicuramente crescere alla Cremonese. Ma questo tasso di sicurezza non ha condotto a binari soddisfacenti, quantomeno allo stato attuale della situazione. La formazione di Alvini esce sconfitta anche dal 'Castellani' di Empoli: i toscani esultano grazie ai marchi di Cambiaghi 15'' dopo l'avvio del secondo tempo e Parisi, lesto a seguire l'azione depositando nel sacco con la spalla dopo la paratissima di Carnesecchi proprio su Cambiaghi. I lombardi restano 18esimi in classifica a quota 7 punti (sette pareggi, otto sconfitte). La vittoria in Serie A resta ancora un tabù. L'Empoli (quarta vittoria stagionale, ndr) sale al 12esimo posto a quota 17 punti, allungando ulteriormente sulla zona retrocessione, con il più dieci che fa ben sperare Zanetti.