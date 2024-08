Non tradisce le attese, né tantomeno le aspettative, il Cagliari di Davide Nicola, che batte la Carrarese in una gara controllata dall'inizio alla fine. Rossoblu avanti al 33' con il gol del nuovo acquisto Piccoli su assist di Luperto. Al 41' il raddoppio firmato da Pavoletti. A inizio ripresa i toscani, neopromossi in B, cercano di riaprire la contesa con una delle pedine di maggior talento, vale a dire, Panico; speranze vanificate dal tris di Prati che archivia la pratica al minuto 71. Per il Cagliari sfida adesso alla Cremonese nella sfida valida per i sedicesimi di finale della competizione.