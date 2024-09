Proseguono incessantemente i lavori allo 'U-Power Stadium' per l'installazione del nuovo maxi-schermo che darà maggior valore alla casa biancorossa. Come riportato da tuttomonza.it, è stata confermata da parte della società il termine per settimana prossima, per permettere ai tifosi di ammirare la nuova istallazione in vista del big match Monza-Inter di domenica 15 settembre alle ore 20:45.