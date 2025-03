Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha espresso perplessità e sorpresa in merito all’esonero di Thiago Motta da parte della Juventus, avvenuto dopo le recenti sconfitte in campionato: "Pensavo che Motta sarebbe arrivato a fine stagione, soprattutto dopo le parole di conferma di Giuntoli. Mi aspettavo l’esonero dopo la partita di Firenze, non certo ora".

Secondo Condò, qualcosa è cambiato nelle ultime ore: “Mi piacerebbe sapere cosa è successo da domenica a oggi. Probabilmente ci sono stati confronti interni che hanno portato la dirigenza a valutare diversamente le possibilità di chiudere il campionato tra le prime quattro.”

Il giornalista ha poi sottolineato un atteggiamento poco incisivo da parte dell’allenatore italo-brasiliano: “Motta non ha fatto nulla per difendere la propria posizione. Un tempo si faceva una conferenza stampa forte per dare un segnale. Le sue, invece, sono sembrate quasi prive di contenuto.”

Infine, Condò ha riconosciuto le difficoltà che chiunque affronta nel guidare la Juventus in questo periodo: “Non credo che Motta sia un cattivo allenatore, ma la Juve oggi non ti concede tempo per costruire. Programmare con calma a Torino è diventato quasi impossibile.”