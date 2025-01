Non sono per nulla confortanti per i tifosi del Como le notizie relative a Nico Paz, uscito nel primo tempo della gara contro la Lazio dopo un brutto scontro di gioco con Samuel Gigot. Nel dopopartita, il tecnico lariano Cesc Fabregas parla ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa spiegando che le condizioni dell'argentino destano parecchia preoccupazione: "Non sta bene, la sua caviglia si è gonfiata tantissimo; dovremo vedere nei prossimi giorni. Dispiace, merito alla squadra come ha reagito per volontà e personalità".