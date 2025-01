Vittoria in rimonta per il Cagliari che sbanca l’U-Power di Monza e torna alla vittoria in campionato dopo un filotto di risultati negativi concluso con il ko casalingo contro l’Inter dello scorso turno. Ad andare in vantaggio è la squadra di casa con Caprari che al sesto minuto la sblocca dal dischetto, vantaggio che dura poco perché al 22esimo Zortea segna un gran gol su assistenza di Felici e riporta in equilibrio una gara che Piccoli al 57esimo trasforma in vantaggio per la squadra ospite. Al 63esimo il Monza rimane in inferiorità numerica per espulsione diretta ai danni dell’ex Inter, D’Ambrosio, inferiorità che non spegne la voglia della squadra di casa alla ricerca del colpo salvezza fino all’ultimo respiro, colpo salvezza che purtroppo per i brianzoli non arriva.