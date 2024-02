Colpo salvezza dell'Empoli di Davide Nicola, che espugna il Mapei Stadium di Reggio Emilia cacciando ulteriormente nei guai il Sassuolo nel primo match del sabato della 26esima giornata del campionato di Serie A. Successo arrivato al termine di una gara frizzante, dove i neroverdi sono stati costretti sempre a rincorrere i toscani nel risultato: primo vantaggio dei biancoazzurri firmato da Sebastiano Luperto all'undicesimo, con il Sassuolo che pareggia al 57esimo con Andrea Pinamonti che esorcizza gli spettri del doppio rigore sbagliato con l'Atalanta e batte Elia Caprile dal dischetto. Ma è una gioia effimera, perché sette minuti dopo, sempre dagli undici metri, Mbaye Niang riporta avanti l'Empoli.

Gian Marco Ferrari rimette in equilibrio i conti al 77esimo, ma in pieno recupero arriva la doccia gelata col blitz di Simone Bastoni che corregge di testa un calcio di punizione infilando la palla per la terza volta alle spalle di Andrea Consigli per il definitivo sigillo empolese, accolto con un'esultanza rabbiosa dal presidente Fabrizio Corsi dopo il triplice fischio. Con questo successo, l'Empoli compie un balzo in avanti pesantissimo mettendo cinque punti tra sé e la zona calda. Precipita il Sassuolo, a 20 punti come il Verona: la situazione di Alessio Dionisi è ora decisamente pesante.