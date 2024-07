"Chiariamo una volta per tutte. Sarò sempre una persona molto rispettosa: non mi chiedete cose che non farò, non per una singola squadra, ma per tutte le squadre. Noi allenatori dobbiamo dare sempre l’esempio positivo: oggi sono il primo tifoso del Napoli".

Queste sono le parole pronunciate da Antonio Conte dopo che i tifosi del Napoli, durante il ritiro azzurro a Dimaro, hanno intonato il coro "Chi non salta juventino è". Il tecnico non ha partecipato e ha precisato il perché.