Scontro salvezza in arrrivo per il Cagliari, atteso dalla trasferta di Venezia che anticipa il match dell'Unipolu Domus contro l'Inter in programma sabato prossimo. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, Davide Nicola sottolinea l'atteggiamento dei suoi in questo periodo della stagione: "Per noi arriva un'altra partita, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e poi fare le nostre valutazioni - le parole del tecnico rossoblu -. Il ritiro chiesto dalla squadra? C'era l'esigenza di allenarsi subito dopo una partita probante e di riposare di conseguenza. I ragazzi hanno un ottimo atteggiamento e mi piace. Mancano tre partite alla fine del girone di andata e dovremo cercare di fare più punti possibile".