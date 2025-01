"È importante dare valore a prestazione e risultato". È uno dei concetti espressi in conferenza stampa da Davide Nicola alla vigilia dello scontro salvezza che vedrà il suo Cagliari sfidare il Monza dopo il ko dell'ultimo match del 2024 contro l'Inter: "Dovremo essere bravi a tenere in considerazione alle fasi di difesa e attacco. Fare una grande prestazione significa anche questo. Siamo consci che da noi ci si aspetta tanto, dobbiamo capire quando bisogna essere cinici, fare male, e difenderci, anche buttando via la palla".

"Il Cagliari segna poco? Notare qualcosa che non va è molto semplice - aggiunge in un altro passaggio -. Più difficile notare ciò che va, e sono tante le cose. Non mi concentro troppo sui difetti, penso che creeremo dei numeri, ho fiducia nei miei collaboratori. Il Monza? Conta quello che vogliamo fare noi. Devi essere costantemente abbracciato al fatto di volere il massimo. Concentriamoci su noi stessi".