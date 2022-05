Walter Mazzarri esonerato dal Cagliari? No. Si è trattato di "licenziamento per giusta causa". Secondo L'Unione Sarda, infatti, il club rossoblu avrebbe accompagnato alla porta il tecnico toscano con questa motivazione, dunque senza il classico esonero: un dettaglio non banale poiché cambierebbe lo scenario descritto del rinnovo fino al 2024 in caso di allontanamento con la squadra non negli ultimi tre posti della classifica. Secondo la ricostruzione del quotidiano sardo, Mazzarri avrebbe insultato il presidente Giulini e squadra ("Spogliatoio di vermi"). Da qui la "giusta causa". Appare scontata una lunga coda legale tra il Cagliari e Mazzarri.