Dopo cinque sconfitte consecutive, il Cagliari ottiene una vittoria pesantissima per la propria corsa salvezza superando il Sassuolo per 1-0. Un match deciso al minuto 41 dalla rete di Alessandro Deiola, bravo a piombare sul cross da destra di Razvan Marin e batte da zero metri il portiere neroverde Andrea Consigli. Con questa vittoria, la squadra di Walter Mazzarri si pone a +6 dal duo composto da Venezia, che ha due gare da giocare, e Genoa, prossimo avversario dei sardi in un infuocato match in programma domenica a Marassi.