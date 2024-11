La vetta della Serie A è tutta nerazzurra: all'Inter di Simone Inzaghi si aggiunge infatti l'Atalanta, che nel terzo match del sabato della 13esima giornata del campionato ha superato agevolmente al Tardini il Parma per 3-1 installandosi così a quota 28 punti insieme alla squadra di Simone Inzaghi. Vittoria di autorità per gli orobici, che nel primo tempo dispongono a proprio piacimento degli avversari: Mateo Retegui apre le danze al quarto minuto, poi dopo una rete annullata ad Ademola Lookman arriva il 2-0 firmato da Ederson.

Nella ripresa, Matteo Cancellieri, appena entrato in campo, segna la rete che riaccende le speranze ducali, ma a chiudere i conti ci pensa Lookman che, dopo un altro gol annullato per offside, al 74esimo arriva coi tempi giusti sull'assist di Juan Cuadrado e batte Zion Suzuki per la terza volta suggellando il primato, con 34 reti segnate, della squadra di Gian Piero Gasperini, espulso ad inizio ripresa.