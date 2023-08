Non si è fatta attendere la replica della Juventus al presidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno, che questa mattina ha lanciato gravi accuse al club bianconero per la gestione del caso Leonardo Bonucci. Dalla Continassa arriva, per mezzo di una nota ufficiale, la difesa del proprio operato: "Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria.

Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti. Inoltre, Juventus Football Club si auspica che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze dei Club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell’ambito della negoziazione del nuovo Accordo Collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A che avverrà in vista della stagione sportiva 2024/25".