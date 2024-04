Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 di oggi contro il Frosinone: "Dobbiamo affrontare le partite in modo intelligente e capire condizioni e momenti. Sono contento che abbiamo giocato da squadra. Nel primo tempo è normale che il Frosinone pressava forte uno contro uno su palla ferma. Giocare a quest'ora col cambio di clima, il campo era abbastanza secco e la palla camminava meno veloce favorendo chi pressa. In altre situazioni avevamo la palla e li facevamo correre. Nel secondo tempo si è abbassata l'energia delle squadre e abbiamo potuto esprimere la nostra qualità. Abbiamo creato nel finale e potevamo vincerla. Felice della prestazione, meno del risultato perché giochiamo sempre per vincere. Ora pensiamo a recuperare e preparare la gara col Monza"

Oggi non si è vista differenza di classifica tra le due squadre. E' d'accordo?

"Non sono d'accordo, per me abbiamo meritato noi di vincere e non il Frosinone. Il pareggio non è un risultato giusto. Rispetto la sua osservazione ma non sono d'accordo"

Cosa l'ha sorpresa del Frosinone?

"Sorpresa nessuna. Primo tempo in cui con queste condizioni abbiamo evitato in maniera molto intelligente di alimentare l'energia del Frosinone e nel secondo tempo con le energie scese abbiamo costruito le migliori occasioni da gol".