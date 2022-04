Dopo i primi quarantacinque minuti giocati contro la Roma, Stefano Sensi è ancora titolare con la maglia della Sampdoria che questa sera affronterà al Dall'Ara il Bologna per il posticipo della 32esima giornata di campionato. Contro i rossoblu, Giampaolo non riununcia all'interista in prestito ai liguri schierandolo dunque per la sesta volta consecutiva dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali: