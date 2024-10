Intervistato da Il Corriere di Bologna, il centrocampista del club rossoblu Lewis Ferguson, ai box per via dell'infortunio al ginocchio rimediato alla fine della scorsa stagione e in fase finale di convalescenza, ha parlato anche degli obiettivi stagionali della squadra di Vincenzo Italiano: "Finire tra le prime otto in campionato e ci piacerebbe vincere la Coppa Italia. In Champions proviamo a raggiungere i playoff, bisogna fare 8-9 punti per entrarci".