Altro Monday Night dolce per il Bologna che, a una settimana dal pari prezioso strappato contro il Milan a San Siro, ha regolato la Sampdoria 2-0 grazie a una doppietta di Marko Arnautovic. Dopo i primi 45' a reti bianche, l'attaccante austriaco ex Inter sblocca l'impasse al 61' spingendo in porta un cross di Mitchell Dijks sfiorato appena da Emil Audero. Il bis arriva un quarto d'ora esatto più tardi, ed è praticamente un déjà-vu dell'1-0: traversone dalla sinistra sempre del laterale olandese, intervento a vuoto di un bluerchiato, e tocco decisivo di Arna, questa volta dopo aver scartato anche l'ultimo difendente pettinando delicatamente il pallone.