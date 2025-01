L'avventura di Mario Balotelli al Genoa sembra già arrivata ai titoli di coda. Nonostante le smentite di rito del diretto interessato, Marco Ottolini, ds del Grifone, ha fatto capire che l'esclusione dai convocati di SuperMario dalla sfida con il Monza è riconducibile al mercato: "Balotelli manifesta ancora tanta voglia di giocare, ma noi in questo momento non possiamo garantirgli questa cosa, è sceso nelle gerarchie (di Vieira, ndr) - le sue parole a DAZN -. Dovremo trovare una soluzione giusta per lui insieme ai suoi agenti".