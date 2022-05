Nuova sconfitta per lo Spezia di Thiago Motta, che al Picco deve cedere il passo all'Atalanta capace di imporsi per 3-1 nel match delle 12.30 della 36esima giornata di Serie A. Sono gli uomini di Gian Piero Gasperini a passare in vantaggio con il gol di Luis Muriel, al quale risponde alla mezz'ora Daniele Verde. Nella ripresa, gli orobici sigillano il match con le realizzazioni di Berat Djimsiti e Mario Pasalic ottenendo così un successo che permette loro di agganciare la Roma a quota 59 in classifica, mentre i bianconeri rimangono ancora sulle spine nella corsa salvezza restando ancorati a quota 33.