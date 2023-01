L'Atalanta perde José Luis Palomino: il difensore orobico è stato sottoposto ad approfonditi esami strumentali dopo l'infortunio patito nel match contro la Juventus, che hanno evidenziato una lesione al muscolo fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Tempi di ripresa stimati tra le tre e le quattro settimane, il che significa che Gian Piero Gasperini non potrà disporre di lui per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Ennesima tegola di un'annata decisamente storta per l'argentino.