Brutta tegola per Gasperini, che in queste ultime partite prima del Mondiale dovrà rinunciare a Luis Muriel. Secondo quanto comunicato dall'Atalanta, infatti, gli esami ai quali è stato sottoposto l'attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Tempi di recupero non quantificati, ma è chiaro che prima di gennaio non lo si rivedrà in campo con la maglia dei bergamaschi: salterà quindi il prossimo impegno con il Napoli e anche il match con l'Inter del 13 novembre. Sempre ai box anche De Roon e Zappacosta che oggi hanno svolto lavoro differenziato.