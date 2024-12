L'Atalanta perde il suo bomber Mateo Retegui per la Supercoppa di Riyadh, che il prossimo 2 gennaio vedrà gli orobici sfidare l'Inter in semifinale. L'attaccante italo-argentino, uscito per infortunio nel corso della partita contro l'Empoli, si è sottoposto quest'oggi a degli esami che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra.

Retegui sarà quindi indisponibile per i prossimi impegni della squadra di Gian Piero Gasperini, a partire dalla gara con la Lazio. Lo riferisce Sky Sport.