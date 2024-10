Intervistato da Radio Serie A, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi parla così degli obiettivi stagionali della Dea: "Le aspettative dei tifosi sono da gestire - ha ammesso il dirigente -, noi cerchiamo di ricordare sempre chi siamo. È legittimo che quando si raggiungono dei risultati, le aspettative si alzino. Per noi l'obiettivo è cercare, con tante difficoltà, di mantenere degli equilibri che garantiscono il futuro della società . L'obiettivo di mio papà e dei Pagliuca è quello di avere una società sana. Cerchiamo di investire e di non tirarci mai indietro, sul mercato anche quest'anno abbiamo speso più di 130 milioni e con lo stadio è stata la stessa cosa. Non siamo una società con determinati parametri, ma saremo sempre grati ai giocatori che ci hanno fatto crescere e che hanno dato tutto per questa maglia, ogni tanto vorremmo fermare il tempo, ma sappiamo che purtroppo non è così".

Avete idea di acquistare una società satellite?

"La squadra satellite è stata pensata, ci sono state proposte partnership, ma la linea guida è quella sempre di rinforzare l'Atalanta. Di base siamo curiosi perché questo mondo è in continua trasformazione, non escludiamo nulla ma con la premessa che qualsiasi cosa possa arrivare, arriverà con l'unico obiettivo di migliorare sempre l'Atalanta".

La Serie A ha bisogno di cose nuove?

"Vorrei aggiungere che bisogna voler bene al calcio italiano e alla Serie A perché rappresenta in modo fantastico quello che è un paese unico".