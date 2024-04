Finisce 2-2 il Monday Night match tra Atalanta e Verona, l'ennesimo pareggio di una 32esima giornata che ha visto 'annullarsi' 12 squadre, in attesa di capire come finirà Udinese-Roma, sospesa sull'1-1 per il malore accusato da Evan Ndicka. I bergamaschi, reduci dal leggendario trionfo di Anfield contro il Liverpool, partono a razzo trascinati da un Gianluca Scamacca in grande spolvero: l'ex Sassuolo, al 13', si mette in proprio e fa 1-0, poi cinque giri d'orologio più tardi manda in porta Ederson per il raddoppio. Nella ripresa la reazione, per certi versi sorprendente nella sua modalità, degli scaligeri che vanno a conquistarsi un punto d'oro prima dell'ora di gioco grazie all'uno-due in 5' della coppia Lazovic-Noslin.