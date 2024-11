Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atalanta Isak Hien ha parlato anche della lotta Scudetto e della possibilità della Dea di rientrare in corsa: "Lo Scudetto non è un pensiero anche se la gente ne parla. Ma noi sappiamo che il calcio è così e il campionato è lunghissimo. E vale anche per le altre squadre. Pensiamo soltanto alla prossima gara".

"Ogni partita e ogni settimana - ha aggiunto - questa squadra dimostra di volersi migliorare. Non ci accontentiamo mai, non ci fermiamo ai risultati che otteniamo. Vogliamo essere una squadra sempre più forte. Questo spirito è la nostra forza. Ogni partita è una sfida, ma la nostra organizzazione rende difficile per gli avversari trovare spazi. Quando ero al Verona, sentivo quanto fosse complicato affrontare l’Atalanta. Ora capisco il perché: lottiamo sempre come se ci stessimo giocando la salvezza", ha concluso.