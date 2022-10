Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è stato ospite di 'Radio Anch'io lo sport', su Radio Rai, commentando lo sviluppo della stagione in termini generali: "Quest'anno è una stagione anomala, per via dell'interruzione a metà novembre. Ho quasi la sensazione che tutti quanti stiano un po' interpretando queste ultime cinque partite prima della sosta come un finale di campionato: tutti vogliono arrivare nella migliore posizione possibile, in modo da ripartire bene a gennaio. In questo momento c'è grande ripresa e attenzione da parte di tutte le squadre", ha concluso.