Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 1-0 contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha negato di avere rimpianti per non aver lottato fino alla fine per lo Scudetto in Serie A: "Per me è una stagione incredibile, la vittoria di questa sera ci dà la possibilità di raggiungere nuovamente la Champions che è un traguardo straordinario, fondamentale per Bergamo".

Con un'altra stagione in Champions potrebbe restare?

"Quella di stasera è già una serata meravigliosa, il campionato sta diventando veramente difficile. La vittoria del Bologna poteva essere pericolosa, aver vinto a San Siro dà una svolta incredibile. Dobbiamo arrivare al massimo del traguardo dopo una stagione fantastica, sarebbe bello coronarlo con questo risultato".

C'è un po' di rammarico?

"Non scherziamo, come si fa ad avere rammarico con 64 punti. Vero che siamo a 7 punti dalla coppia di testa e questo è dovuto agli scontri diretti persi, però sotto l'aspetto tecnico pensare che l'Atalanta potesse giocare per lo scudetto è un po' esagerato. Basta vedere le squadre dietro di che forza sono".