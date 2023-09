Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta nettamente contro il Monza: "La prima partita abbiamo vinto a Sassuolo che non è facile, poi c'è stato il passo falso col Frosinone. Oggi abbiamo giocato una buona partita contro una squadra difficile. Siamo cresciuti anche durante la gara, giocando bene sul piano del ritmo e anche su quello tecnico. Il 3-0 è un risultato che ci sta".

Che mercato è stato?

"Quanto ci siamo rinforzati non lo so, sono sempre cauto. La gara di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione, gli obiettivi non si possono dire adesso. Ci siamo rinnovati soprattutto in attacco, sono arrivati ragazzi di valore. La squadra ha mantenuto la sua intelaiatura".

Con l'addio di Zapata si è chiusa un'era?

"Quando ci siamo salutati ho avuto l'impressione che finisse un'epoca però se ne apre una nuova con grande entusiasmo. L'obiettivo è sui ragazzi che sono venuti qui con grande entusiasmo. Cerchiamo di costruire un gruppo affiatato. Il mio augurio a Zapata è che possa fare cose straordinarie".

Atalanta da scudetto?

"Sono molto contento della partita, di tutti, anche a centrocampo. Koopmeiners è stato straordinario e anche dietro. De Ketelaere ha fatto una grande partita di qualità e continuità. Il nostro obiettivo primario è cercare di vincere e fare delle belle partite per rendere felice la nostra gente. Abbiamo bisogno di un'ambiente gioioso, è qualcosa che ci distingue".

Scamacca ideale per le partite in casa?

"Sì, abbiamo le caratteristiche non solo in lui ma anche in De Ketelaere. Nel gioco aereo siamo diventati più bravi mentre prima giocavamo di più palla a terra. Questa è una ottima alternativa specialmente contro le squadre chiuse. Mi auguro che possa diventare il centravanti che serve alla nostra Nazionale, è partito benissimo, voleva venire qui. Non giocava da aprile, credo che crescerà ancora".

De Ketelaere è la sua sfida personale?

"De Ketelaere è un giocatore preso dal Milan dopo essere stato cercato da mezza Europa, ha avuto una stagione difficile ma viene da un anno con un tecnico molto forte e una grande società. Qui troverà la massima fiducia, perché crediamo tanto in lui".