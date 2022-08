Alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini usa parole di elogio nei confronti del Milan in conferenza stampa: "Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire. L'anno scorso ha meritato di vincere il campionato per quanto l'Inter fosse così vicina".

Pioli è uno degli indiziati per la Panchina d'oro?

"Sarà sicuramente più che meritata, è sicuramente l'indiziato principale".