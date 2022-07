Prima tegola per l'Atalanta già nel primo giorno di ritiro. L'esterno Davide Zappacosta si è infatti fermato per un infortunio che dal report del club sembra essere di entità non banale. Ecco il comunicato: "Per quanto riguarda Davide Zappacosta, nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento individuale, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. L’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica".