La Lazio avrà due settimane per riflettere sulla débâcle di Bologna, la seconda sconfitta larghissima subita in campionato dopo il 6-0 tennistico incassato contro l'Inter dello scorso 16 dicembre. "Questa sosta arriva nel momento giusto, ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali - ha spiegato il capitano dei biancocelesti Mattia Zaccagni in conferenza stampa a marginde del 5-0 del Dall'Ara -. Ai tifosi promettiamo che torneremo a essere noi. Saremo nuovamente cattivi e aggrediremo le partite. Ci siamo già rialzati da una sconfitta difficile come quella contro l'Inter e lo faremo di nuovo".