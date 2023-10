Marotta e Pioli vi danno favoriti, cercano di mettervi pressione? Così Max Allegri, alla vigilia del match contro il Milan, viene incalzato dai giornalisti presenti in sala stampa. "Non so perché lo dicano. Uno è allenatore del Milan, l'altro è il dg dell'Inter. Naturale che per loro la Juve sia favorita. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Godiamoci la sfida di domani con il Milan e vedremo cosa saremo stati capaci di fare".

Un campanello d’allarme il caso scommesse?

"Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale".

Ha parlato con Fagioli?

"Ci ho parlato perché era giusto farlo, non sarà un momento facile per lui ma sa benissimo che società, squadra e staff sono intorno a lui e lo aspettiamo. Lui dovrà sfruttare questi mesi per lavare sul campo e impegnarsi fuori dal campo, a fine maggio lo aspetteremo e potrà contniuare la sua carriera che è solamente all'inizio. Gli siamo di aiuto e conforto, lo sosteniamo".