Weekend decisivo, o quasi, per la lotta alla qualificazione Champions: il Milan se la vedrà con la Lazio, l'Inter con la Roma, la Juventus con l'Atalanta. Che Juve servirà a Bergamo contro gli uomini di Gasperini? È stato incalzato Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro gli orobici: "Una Juve cosciente dell’importanza della partita. Ne mancano cinque, fra oggi e domani ci sono scontri diretti e domani sera sapremo di più sulla quota Champions" dice l'allenatore toscano in conferenza. "Ho sempre avuto fiducia nella squadra. A parte i momenti in cui abbiamo avuto difficoltà, la squadra sta bene e siamo lì in lotta. Bisogna fare un passettino alla volta, pensare a domani e poi vedremo come saremo in classifica. E poi ci tufferemo in Europa League. La Juve non batte l'Atalanta da 6 partite, l'Atalanta viene da 3 vittorie. In casa è una squadra forte, con fisicità e in questo momento è in ascesa perché dopo un periodo di appannamento è tornata a vincere ed è in lotta per entrare nei posti in Champions. Tra oggi e domani, con gli scontri diretti, ne sapremo di più. Soprattutto sui numeri".

Cos'ha in più la Juve delle altre nella lotta Champions?

"Non so in cosa sia diversa, so solo che noi stiamo cercando di fare dei punti che ci servono per arrivare tra le prime quattro. Ci sono degli scontri diretti che sicuramente condizionano i numeri finali per andare in Champions. Già da oggi si può capire se la quota Champions è 72 o 73, momentaneamente a 73 è matematica. A 72 secondo me ci sono ottime possibilità, però dipende dai risultati di oggi. Da lì non si scappa, non vi sto a dire i numeri se no vi annoio".