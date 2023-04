Dopo la vittoria contro lo Sporting Lisbona in europa League, è tempo di pensare al Sassuolo per la Juventus di Massimiliano Allegri che proprio prima della sfida contro i neroverdi suona la carica in conferenza stampa: "Domani noi dobbiamo tornare alla vittoria perché a Roma abbiamo perso. Abbiamo due trasferte fuori, Sassuolo e Lazio fuori, poi Napoli in casa e Bologna fuori. Poi due partite importanti delle coppe. Domani affrontiamo una squadra tosta. Abbiamo l'Atalanta a 4 punti, sulla classifica che viene scritta al netto dei 15 punti. Dall'altra parte ieri la Lazio vincendo ci ha superato nella classifica di campo quindi dobbiamo tornare alla vittoria per riprenderci il secondo posto. Quest'anno abbiamo un altro obiettivo che è migliorare la classifica dell'anno scorso in termini di posizione. Momentaneamente l'abbiamo migliorata ma ci sono 27 punti a disposizione e il cammino è ancora lungo. Su questo gli obiettivi sono chiari".