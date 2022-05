A qualche giorno dall'ultima giornata di campionato, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, saluta i suoi tifosi tramite un comunicato ufficiale attraverso il quale fissa gli obiettivi per la prossima annata: "Tra pochi giorni si concluderà un’altra stagione vissuta sotto la presidenza di Andrea Agnelli, la dodicesima, ma già stiamo pensando alla prossima. Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che con Andrea Agnelli come Presidente abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana. Perché questa è ed è sempre stata la filosofia di Andrea: la vittoria più bella è la prossima. E la prossima, di vittoria, si conquista solo con quelle che sono le caratteristiche del DNA Juve: passione, dedizione, coraggio, forza di volontà e la grinta di chi non molla mai".