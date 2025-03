Battuto per 12 voti da Simone Inzaghi, Gian Piero Gasperini viene insignito della Panchina d'Oro Speciale per aver ottenuto la bella e importante vittoria dell'Europa League con la sua Atalanta. Sul palco dell'evento, l'allenatore della Dea ha commentato il riconoscimento ottenuto come di seguito riportato: "Con risultati così non è solo il lavoro di un allenatore, ma di tutta la società e lo staff" ha detto il tecnico degli orobici prima di rivolgere un pensiero anche al collega Thiago Motta, esonerato da poco dalla Juventus.

"E dietro poi c'è una città, ripenso alla gioia di Bergamo - ha continuato Gasperini -. È stato un percorso fantastico che mai ci saremmo aspettati, l'abbiamo creato gara dopo gara. Penso a tutti gli allenatori, soprattutto a quelli un po' in difficoltà. Quando succede non lo facciamo solo professionalmente, spesso c'è una gogna mediatica sul personale. Questo non mi piace. Un pensiero va anche a queste persone, mi riferisco nello specifico a Thiago Motta in questo momento. Non è che vincendo questa coppa è cambiato qualcosa per me, la vittoria di un allenatore è il migliorare i calciatori ogni giorno" ha concluso non senza un pizzico di polemica indirizzata a qualche addetto ai lavori.