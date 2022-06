Salutato Andrea Pinamonti, tornato all'Inter dopo il prestito, l'Empoli ha già trovato un nuovo numero 9: Mattia Destro. Come riporta PianetaEmpoli.it, l'operazione per portare in Toscana l'ex attaccante svincolato dal Genoa è ormai conclusa. Destro firmerà il suo nuovo contratto con il club azzurro tra domani e martedì, legandosi alla squadra del neo tecnico Paolo Zanetti per un anno a circa un milione di stipendio.