Era nell'aria da tempo, ora è anche ufficiale: Erik ten Hag sarà il manager del Manchester United dall'inizio della prossima stagione fino a giugno 2025, con la possibilità di proroga per un altro anno. Lo ha annunciato verso le 12 italiane il club inglese, riportando in calce alla nota anche le prime dichiarazioni del tecnico olandese: "È un grande onore essere nominato allenatore del Manchester United e sono estremamente entusiasta della sfida che ci attende. Conosco la storia di questo grande club e la passione dei tifosi, e sono assolutamente determinato a sviluppare una squadra in grado di offrire il successo che merita. Sarà difficile lasciare l'Ajax dopo questi anni incredibili e posso assicurare ai nostri tifosi il mio completo impegno sul portare a termine questa stagione con successo prima di trasferirmi al Manchester United".