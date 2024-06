L'Atletico Madrid libera tre pezzi grossi che hanno deciso di non rinnovare il contratto e di liberarsi quindi a costo zero. Tra questi ci sono due giocatori accostati anche all'Inter come Mario Hermoso, Memphis Depay, oltre a Gabriel Paulista: i tre "non continueranno come rojiblancos la prossima stagione - conferma l'Atleti -. Vi auguriamo buona fortuna per le vostre prossime sfide professionali e personali!".

Hermoso, Memphis y Paulista no continuarán como rojiblancos la próxima temporada.



¡Os deseamos mucha suerte en vuestros próximos retos profesionales y personales!



➡ https://t.co/iyvjxMk7hI pic.twitter.com/e6n5DHCTAE — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2024